Charleroi revient du Standard avec "une petite victoire" mais aussi des regrets non-dissimulés

Charleroi est à créditer d'un bon match au Standard. Les Zèbres auraient même pu décrocher la victoire en fin de rencontre.

Il y a des bons et des mauvais 0-0. Pour le spectateur neutre, le choc wallon d'hier a pendant un long moment viré à la purge, mais du côté carolo, on se félicitait de l'organisation proposée face aux Rouches. "C'est une petite victoire" confiait d'ailleurs Felice Mazzu à nos confrères de la RTBF.

Mais l'entraîneur carolo regrette tout de même le manque de concrétisation dans les dernières minutes : "On a les deux plus grosses occasions de la partie. On aurait dû marquer un but. Le groupe a prouvé qu’il avait encore envie. C’est dommage qu’on ne reparte qu’avec un point. Dans l’absolu, prendre un point au Standard c’est bien. Mais dans notre situation, ce n’est pas assez".

Les Zèbres ont également enregistré les retours de Ken Nkuba et Isaac Mbenza : "Jusqu’à présent, il nous manquait de la vitesse. Quand ces joueurs-là sont à 100%, ils nous apportent cette verticalité qu’il nous manque". Un visage conquérant à confirmer sur le synthétique de Saint-Trond samedi prochain.