Le meilleur joueur du RSCA Futures ce week-end... avait 31 ans

Les U23 d'Anderlecht n'ont pas brillé face au KV Ostende ce week-end, mais Colin Coosemans a au moins évité la défaite. L'ancien n°2 de l'équipe A a été l'homme du match.

Le RSCA Futures a été dominé par le KV Ostende ce week-end, et n'a clairement pas livré un grand match. Mais un homme a frustré les Côtiers : Colin Coosemans (31 ans). Désormais gardien de but des Futures et donc "vétéran" désigné de l'équipe U23, il a rappelé ses qualités.

Coosemans a sorti de nombreuses parades face à Wylin, Hartzig et Medley entre autres, permettant au RSCA Futures de prendre un point qui lui permet de rester dans la colonne de gauche en Challenger Pro League. Le travail de l'ancien brugeois à l'entraînement est très apprécié et il prend à coeur son rôle de guide pour les jeunes.

En avant-saison, Coosemans avait inquiété les supporters du Sporting avec quelques prestations indignes d'un gardien titulaire du RSCA. Anderlecht avait besoin d'un nouveau gardien de but et ce sont même deux titulaires potentiels qui sont arrivés, renvoyant Coosemans en équipe réserve. Mais dans ce rôle, il remplit parfaitement sa tâche...