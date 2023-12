Le suspens n'aura pas duré longtemps pour Will Still !

Will Still allait-il quitter Reims en pleine saison ? Sunderland, club de Championship lui faisait les yeux doux. D'un côté, certains médias expliquaient que l'ancien adjoint du Standard réfléchissait à un départ vers l'outre-Manche, alors que ce dernier s'est défendu - déclarant ainsi ceci :

"Je ne peux nier l'intérêt pour moi (...) Comme il y en a eu par le passé, comme cet été et ces dernières semaines (...) Je trouve cela flatteur, sans prétention ni arrogance... Mais pour le moment, je suis l'entraîneur du Stade de Reims. C'est là que cela s'arrête pour moi."

Le "verdict" est tombé ce lundi : Still ne sera pas le nouvel entraîneur de Sunderland. C'est Michael Beale, remplacé en octobre aux Rangers par Philippe Clement, qui reprend les rênes des Black Cats.

🤝 Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach.