Un tout grand talent belge cité (entre autres) au Standard

Ayanda Sishuba est l'un des grands talents de notre football, mais n'a pas encore énormément de temps de jeu avec le Racing Lens. Plusieurs clubs seraient donc sur les rangs pour lui offrir des opportunités !

Ayanda Sishuba (18 ans) est considéré comme l'un des plus grands talents du Racing Lens, et espérait recevoir sa chance avec l'équipe A cette saison. Mais à la mi-saison, le constat est un peu différent : Sishuba ne compte que 2 matchs avec les Sang & Or. De quoi le faire envisager un départ cet hiver ? Foot Mercato affirme que c'est le cas.

En effet, le jeune belge, déjà suivi l'été dernier par des clubs de D1A (dont le FC Bruges), serait encore sur les tablettes de certains clubs belges et cette fois, décidé à écouter leurs offres. Parmi ces clubs, le Standard, mais aussi le Racing Genk et "surtout" l'Antwerp. Relégué avec le noyau B en Youth League et en National 3, Sishuba voudrait passer un palier.

Reste à voir si le Racing Lens lui promettra des opportunités en seconde partie de saison ; Franck Haise semblait amateur du joueur, mais Ayanda Sishuba ne paraît pas encore prêt pour les exigences du plus haut niveau. Un prêt en D1A pourrait être la solution idéale pour toutes les parties...