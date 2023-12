Cet ancien de Charleroi quitte la RAAL pour signer à Mons

Louka Franco quitte la RAAL, où il a presque tout vécu. Le milieu offensif a signé du côté de Mons.

Formé au Sporting Charleroi, Louka Franco en a quitté l'équipe U21 en 2017 pour s'aguerrir du côté de la RAAL, alors en D3 amateurs. De montées en montées, il a accompagné l'équipe jusqu'en Nationale 1.

Mais il ne recevait plus de temps de jeu chez les Loups : pas une seule titularisation pour les seconds du championnat. Il rejoint donc Mons, leader en D2 amateur.

👋 𝗟𝗼𝘂𝗸𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 prend la direction du @RAEC_Mons.



🙏 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 pour toutes ces belles années sous les couleurs de la 𝗥𝗔𝗔𝗟, Louka. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière ! 🐺



🔗 Plus d'infos : https://t.co/t9hRnKGRnR pic.twitter.com/QhD9i8bsOx — RAAL La Louvière (@raal_be) December 19, 2023

Louka Franco fait donc ses adieux à la RAAL après six ans et plus de 150 rencontres pour le club.