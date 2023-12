Cité sur le départ, un joueur du Standard répond fermement : "Des absurdités, de la spéculation"

9 apparitions en Pro League, pour 8 titularisations. Un total somme toute logique pour un joueur arrivé sur le tard au Standard cet été et qui devait retrouver la forme.

Sauf qu'Isaac Hayden peine à confirmer et à apporter sa grande expérience à un Standard qui en aurait bien besoin. A un point où on parle déjà d'un départ cet hiver pour le joueur prêté par Newcastle United.

Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialisé dans les transferts, expliquait récemment qu'Hayden "ne se sentirait pas bien" en bord de Meuse, et qu'il souffrirait "du mal du pays". L'Anglais pourrait donc retourner dès janvier chez les Magpies.

Une information à laquelle Hayden a répondu avec fermeté sur X (ex-Twitter). "Au lieu de répandre des absurdités, il suffit de demander au club ou à moi-même, au lieu de spéculer. Ce n'est pas difficile."

Instead of spreading nonsense, just ask the club or myself instead of speculation. Its not difficult https://t.co/sX4IAPgJBh