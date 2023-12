Prêté par Anderlecht, menacé de relégation à Courtrai : "Nous ne sommes pas au bout de nos peines"

La situation continue de s'empirer au KV Courtrai. Les Kerels, avec Marco Kana titulaire, se sont de nouveau inclinés - face au Cercle de Bruges (3-0).

Sans doute Marco Kana espérait-il une saison un peu plus tranquille lors de son prêt, loin d'Anderlecht. Mais tandis que les Mauve et Blanc sont 2e de Pro League, Kana, lui, végète à la place de lanterne rouge. Battu ce mercredi par le Cercle, Courtrai se retrouve dans une situation de plus en plus compliquée.

"Où est-ce que ça n'a pas fonctionné ? C'est un mélange de tout", a déclaré Kana en après-match au micro du Nieuwsblad. "Le problème se situe peut-être au niveau mental. Mais il y a beaucoup de qualité dans notre groupe. Notre plan était clair avant de venir ici. Les résultats négatifs ne sont certainement pas imputables au staff, qui fait vraiment de son mieux. En tant que joueurs, nous devons maintenant prendre nos responsabilités, à commencer par mardi prochain contre La Gantoise."

Kana réalise pourtant des prestations intéressantes depuis plusieurs semaines. "Je ne pense pas à cela. Courtrai passe avant mes propres performances (...) Je suis venu ici pour aider le club. Il ne s'agit pas de moi maintenant (...) Avec Anderlecht, j'ai toujours joué au sommet et j'avais la pression de gagner. Aujourd'hui, nous jouons le bas de classement et nous avons la même pression. La situation est la même, mais de manière plus négative. Nous ne sommes pas au bout de nos peines."