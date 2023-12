Arrivée imminente à La Gantoise

La Gantoise démarre son mercato hivernal avant l'heure. Les Buffalos connaissent leur nouveau gardien, qui va remplacer Paul Nardi.

Suite à sa grave blessure en Conference League, Paul Nardi restera sur la touche pendant de nombreux mois. Malgré les bons et loyaux services rendus par Davy Roef, Hein Vanhaezebrouck et sa direction veulent toujours une tournante entre les portiers, et ont ciblé un remplaçant en Belgique.

Ce remplaçant, c'est Daniel Schmidt. Le gardien international japonais de STVV devait signer à Metz, mais le transfert a capoté inexplicablement à la dernière minute.

Les médias japonais le laissaient fortement pressentir, le Nieuwsblad l'annonce désormais : le transfert de Schmidt n'est plus qu'une question de temps. Schmidt a passé sa visite médicale. Il ne manque plus que la signature.