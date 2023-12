Brian Riemer explique la priorité absolue d'Anderlecht au mercato : "Le club travaille dur pour ça"

Jesper Fredberg et Brian Riemer ne s'en cachent pas : Anderlecht veut renforcer sa défense centrale cet hiver. Avec deux profils ciblés.

Le RSC Anderlecht ne fait pas secret de sa piste n°1 au mercato hivernal : Brian Riemer a besoin d'un défenseur central pour servir de doublure à Jan Vertonghen et Zeno Debast. Ce dernier sera suspendu pour la réception de Genk, et le coach danois n'a pas d'option 100% satisfaisante pour le remplacer. L'objectif sera donc de régler ce problème cet hiver.

Un nom est déjà cité : celui de Haruya Fujii, jeune défenseur central du Nagoya Grampus. Brian Riemer ne confirmera pas cette rumeur en conférence de presse ce vendredi, mais donnera force détails concernant les profils étudiés. "Nous cherchons un défenseur central... voire deux. C'est un fait. Le club travaille dur pour cela. Mais nous savions en début de saison que nous prenions un risque à ce poste", concède Riemer.

La concurrence de Vertonghen et Debast a compliqué les choses pour Fredberg au moment de trouver une doublure de haut niveau. "Si vous contactez un défenseur central et qu'il voit que Jan Vertonghen et Zeno Debast jouent tous les matchs, c'est difficile de le convaincre. Car dans le même temps, nous ciblons des joueurs qui sont assez bons pour jouer", souligne Brian Riemer. "Il faut donc un joueur assez bon, mais qui accepte cette situation".

Anderlecht transférera-t-il deux défenseurs ?

Jesper Fredberg aura donc deux profils types en tête : "Nous visons soit un défenseur central d'expérience, capable d'amener immédiatement quelque chose, soit un jeune talent, un "nouveau Zeno", qui amènera au club à long terme", explique Riemer, qui précise toutefois : "Mais ce que nous ne voulons pas, c'est un joueur qui sera prêt dans 3 ans. Tout renfort à ce poste doit pouvoir jouer en cas de besoin. Nous voulons quelqu'un en qui nous aurons confiance s'il se retrouve à devoir remplacer Jan ou Zeno".

Reste à voir si le RSCA attirera ces deux profils, ou un seul. "Nous aurons peut-être les deux, peut-être l'un, peut-être l'autre. L'important est que nous n'allons pas acheter pour acheter. Si nous achetons un joueur, nous voulons être sûrs que ce sera le bon", conclut Brian Riemer.