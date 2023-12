Le passage d'Adrien Trebel à Charleroi pourrait virer à la catastrophe

Arrivé l'été dernier en provenance du RSC Anderlecht, Adrien Trebel ne s'impose pas à Charleroi. Physiquement pas au point, le Français pourrait déjà quitter le Mambourg.

Un petit tour et puis s'en va pour Adrien Trebel au Sporting Charleroi ? Selon La Dernière Heure, c'est une vraie possibilité. Le Français est l'un des flops de la saison et n'a disputé que 5 bouts de match en Jupiler Pro League (aucune titularisation) depuis son arrivée chez les Zèbres. Blessé plusieurs semaines, il est désormais absent du noyau.

Felice Mazzù, qui avait donné sa chance à Trebel au RSC Anderlecht, ne compte visiblement pas sur l'ancien Mauve. Trebel serait-il "à la ramasse" sur le plan physique ? Rappelons qu'il avait échoué aux tests médicaux à l'AS Eupen, avant de finalement signer à Charleroi.

Contrat résilié pour Trebel ?

Selon La Dernière Heure, donc, Mehdi Bayat aurait en tête de résilier purement et simplement le contrat de l'international malgache (appelé lors des dernières trêves internationales, sans jouer). Afin de faire de la place au sein d'un noyau en manque de qualité, et de se séparer d'un salaire conséquent pour le club. À 32 ans et après des années difficiles à Anderlecht, cela ressemblait à la dernière chance pour Trebel en Jupiler Pro League...