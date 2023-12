Loïc Lapoussin révèle le nom du défenseur le plus fort de Pro League à ses yeux

Loïc Lapoussin est l'un des joueurs les plus insaisissables de notre championnat. Un défenseur, cependant, lui a posé de sérieux problèmes.

Cette semaine, Loïc Lapoussin était l'invité de l'émission Zwanze Club, qui couvre le football bruxellois avec pour chroniqueurs des supporters de l'Union, du RWDM et du RSC Anderlecht. L'international malgache de l'USG a couvert de nombreux sujets, et a notamment été interrogé concernant le défenseur le plus fort qu'il ait eu à affronter en D1A.

"Il y a de bons joueurs en Jupiler Pro League. Le meilleur défenseur ? Je dirais Daniel Muñoz du Racing Genk, il est solide", déclare Lapoussin. Le Racing Genk est la seule équipe venue l'emporter au Parc Duden cette saison (0-2), et Muñoz avait bien tenu son flanc face à Loïc Lapoussin.

Le Malgache a également pointé ce qu'il aimerait améliorer dans son jeu : "Les statistiques. Dans le football actuel, on ne parle que des buts et des assists, les gens ne regardent plus le contenu. Je travaille dur pour améliorer mes chiffres", assure-t-il. Cette saison, Lapoussin compte 3 buts et 4 passes décisives en 26 rencontres toutes compétitions confondues.