Un Limbourgeois prévient le Sporting d'Anderlecht avant un match "de haut niveau"

Le week-end dernier, le Racing Genk s'est imposé 4-0 contre le KV Courtrai. Cette saison, c'est la première fois que les Limbourgeois enchainaient trois victoires consécutives en championnat.

Après une première partie de saison plus difficile, le Racing Genk est enfin sur les bons rails. Les Limbourgeois sont provisoirement septièmes, à égalité avec l'Antwerp et le Cercle. "J'espère que l'on va continuer à prendre match par match" déclarait Bilal El Khannouss après le succès cotre Courtrai.

"Anderlecht ne sera pas un adversaire facile, on doit vraiment se concentrer sur ce match. Cependant, les affiches entre Genk et Anderlecht sont souvent plaisantes." Un avis confirmé par celui de Joseph Paintsil. "Nous jouons du bon football, mais eux aussi. Ce sera un match divertissant et de haut niveau."

Le Ghanéen prévient également Anderlecht. Les Mauves peuvent s'attendre à un adversaire motivé et désireux de poursuivre sa série de trois victoires de rang. "Nous y allons avec une mentalité forte, une concentration totale et beaucoup d'énergie. On verra ce qui se passera" avait déclaré Paintsil. Réponse ce samedi soir, dès 20h45.