Deux noms bien connus cités au Beerschot pour remplacer le coach, parti à la surprise générale

Il y a du rififi chez l'un des leaders de Challenger Pro League. Le Beerschot se cherche un coach, et a deux noms en tête pour remplacer Andreas Wieland.

Et si la course en Challenger Pro League était chamboulée par le départ d'Andreas Wieland, qui a claqué la porte du Beerschot ? L'actuel co-leader de D1B se cherche un entraîneur, et aurait en tête deux noms qui n'ont pas encore énormément d'expérience, selon la Gazet van Antwerpen.

Le Beerschot envisagerait en effet de donner les clefs de l'équipe à Frédéric Frans, actuel entraîneur des U23 du club, ou à Mohamed Messoudi, adjoint de Jonas De Roeck récemment licencié à Westerlo. Frans, 34 ans, serait la piste n°1 car il connait bien le groupe de joueurs et le club.

Mo Messoudi (39 ans) était également un joueur très apprécié du public du Kiel, mais il n'a pas encore obtenu sa chance à la tête d'une équipe A, et ce serait donc prendre un risque pour le Beerschot, actuellement en course pour la montée en D1A. Cependant, les moyens limités du club semblent empêcher de viser un grand nom.