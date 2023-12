"Vous n'avez aucune fierté" : les supporters de Charleroi sortent la sulfateuse

Charleroi s'est incliné 1-0 ce samedi sur le terrain de STVV. Une défaite qui fait plonger les Zèbres dans la zone rouge.

Charleroi le redoutait, Charleroi n'aura pas fait assez pour l'éviter. Après une nouvelle prestation morose et une défaite logique, le Sporting se retrouve désormais parmi les 4 dernières équipes au classement de Pro League.

Le noyau dur des Zèbres, les Storm Ulras, ont alors voulu faire passer un message clair, adressé aux joueurs et au staff. Voici ce qu'ils ont écrit sur leur page Facebook, accompagné d'une vidéo. Personne n'est épargné.

"Décadence à Saint-Trond avec des joueurs qui jouent à la carte. Un gardien qui taille bavette tranquillou avec le joueur de Saint-Trond 6 min après avoir encaissé. Tout va bien. Une demi-équipe de courageux qui saluent les supporters couillonnés une fois de plus (mais au moins allez, y avait un peu de corones), tandis qu’une demi – équipe est sous la douche (pour se laver de l’affront ?). Un capitaine absent… qui n’en est plus un."

"On est 13ème bande de nazes. Joueurs, staff, direction, vous n’avez qu’une chose à faire : dégagez les profils qui ne sont plus concernés et avancer avec des guerriers…(heu ça va être dur d’avoir 11 joueurs). Quant aux branleurs qui pensent qu’ils brilleraient ailleurs : cassez-vous et montrez – nous tout votre talent. Vous n’avez aucune fierté, aucun honneur."