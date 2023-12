Le Club de Bruges est inflexible avec l'Inter Milan

L'affaire est presque entendue : Tajon Buchanan devrait devenir un joueur de l'Inter Milan. Mais le Club de Bruges ne va pas laisser partir le joueur pour n'importe quelle somme.

Tajon Buchanan n'a pas joué le dernier match de l'année 2023 avec le Club de Bruges : le Canadien est en négociations avec l'Inter Milan et son transfert devrait être officiel assez rapidement. La Gazzetta dello sport affirme que l'affaire est déjà dans le sac, pour une somme qui est parfois estimée en-dessous des 10 millions (environ 8).

Mais si Buchanan n'a pas forcément rencontré le succès espéré au Jan Breydel, le Club de Bruges a été inflexible avec l'Inter Milan. Alors qu'il est arrivé pour environ 6 millions d'euros de MLS, il est impensable que l'international canadien parte pour moins de 10 millions d'euros.

Un prix qui devrait être le prix fixe, et pas un prix bonus compris ; sauf énorme surprise, l'Inter ne devrait pas rechigner à payer cette somme, et Buchanan quittera donc bel et bien Bruges. Les négociations, toujours en cours, devraient aboutir très prochainement.