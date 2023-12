Un joueur d'Anderlecht coupe court aux rumeurs de transfert cet hiver

Le RSC Anderlecht a clôturé son année 2023 par une victoire, face au Cercle de Bruges. Les Mauve et Blanc peuvent désormais se concentrer sur la préparation de la seconde partie de saison, mais également sur leur mercato hivernal.

Alors que l'on s'approchait de la mi-temps de la rencontre entre Anderlecht et le Cercle de Bruges, Kilian Sardella s'est blessé. Louis Patris l'a alors remplacé au pied levé.

Après sa titularisation la semaine passée face à Genk, Patris a ainsi enchainé deux rencontres de championnat, lui qui n'avait disputé que 4 minutes en Pro League entre octobre et décembre.

"Ce n'était pas facile de monter au jeu, surtout avant la mi-temps. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de gagner mes duels et d'apporter offensivement. Je suis assez content de mon match", a déclaré Louis Patris à notre micro en zone mixte.

Louis Patris revient sur ses premiers mois à Anderlecht

La première partie de saison a été compliquée pour Patris. Transféré cet été en provenance d'OHL alors qu'il était pressenti au Club de Bruges, le jeune joueur de 22 ans a d'abord débuté titulaire avant d'être relégué sur le banc suite à la montée en puissance de Sardella.

"Ce n'est jamais facile de changer de club. J'ai eu un peu du mal à m'adapter. La concurrence est rude. Il me faut un peu de temps, on verra plus tard. En général, je me suis bien acclimaté au club et aux joueurs. Il ne me manque que les performances", a continué Patris.

"Dans les grands clubs, tout le monde est à haut niveau. Il faut directement se mettre au même niveau qu'eux. Sinon, c'est ton concurrent qui joue. S'il joue bien, c'est normal qu'il reste titulaire."

Louis Patris sur le départ d'Anderlecht ? Il dément formellement

Patris ne compte que 11 apparitions cette saison avec Anderlecht. Pour un joueur présenté comme un "crack" lors de son éclosion la saison dernière à OHL, c'est peu.

La presse allemande avait d'ailleurs évoqué un possible départ cet hiver. Schalke 04, le club entraîné par Karel Geraerts, se serait intéressé à Patris. Ce dernier a démenti à notre micro un possible départ lors de ce mercato.

"Je suis actuellement ici, à Anderlecht. Les rumeurs, ça ne m'intéresse pas trop, on va dire. J'ai rejoué un peu, tant mieux. On verra en 2024 comment ça se passe. Si j'ai pensé à partir ? Non. Je viens à peine d'arriver. J'espère que je jouerais plus en 2024."