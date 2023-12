Un retour impressionne à Anderlecht : "Il n'est encore qu'à 60-70 %"

Il y a longtemps que nous n'avions pas vu un meilleur retour après une très grave blessure que celui de Yari Verschaeren. Le milieu de terrain offensif du RSC Anderlecht monte en puissance et a délivré un superbe assist lors de la victoire (2-0) face au Cercle de Bruges.

Yari Verschaeren s'est blessé au genou en mars dernier et il n'était pas prévu qu'il rejoue avant 2024. Mais voilà : entre-temps, il a déjà disputé cinq matches, dont quatre en tant que titulaire. Contre le Cercle, il a également joué un match entier pour la première fois depuis sa blessure.

Verschaeren de retour plus fort que jamais ?

Verschaeren a délivré face au Cercle son 3e assist cette saison. Fait assez impressionnant pour un joueur qui a été mis à l'écart pendant huit mois. Il semble encore meilleur qu'avant sa blessure, mais c'est aussi dû à l'ensemble de l'équipe.

Le milieu de terrain créatif de 22 ans a des joueurs qui courent autour de lui et d'autres qui peuvent servir de points d'appui. Il n'a plus besoin de tout forcer. C'est ce que l'on disait avant sa blessure : mettez-le dans une bonne équipe et son efficacité augmentera.

C'est aussi ce qui a motivé Verschaeren à terminer sa rééducation de manière méticuleuse et à se battre pour revenir dans les meilleures conditions. Il a vu de l'extérieur l'équipe se métamorphoser complètement et il savait qu'il pourrait y montrer ses qualités.

Il n'est pas encore à son meilleur niveau

Beaucoup oublient qu'il en est déjà à sa sixième saison dans le noyau A et qu'il n'a encore rien gagné. Verschaeren n'a pas l'intention de quitter le Lotto Park sans avoir fêté un titre. "Je me suis demandé plusieurs fois si je n'allais pas trop vite avec lui", a déclaré Brian Riemer en conférence de presse.

Mais Verschaeren ne pouvait plus être retenu plus longtemps. "Je suis content pour lui, mais je pense qu'il n'est qu'à 60-70%. Au camp d'entraînement, nous ajouterons ces pourcentages supplémentaires et nous verrons alors le meilleur Yari."

Pour Riemer, intégrer tous ses joueurs créatifs dans l'équipe ne sera pas une mince affaire. En effet, outre Verschaeren, il faudra trouver une place pour Thorgan Hazard et Theo Leoni. Il devra donc parfois sacrifier un milieu de terrain défensif.