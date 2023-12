📷 Dennis Praet pourrait revenir en Pro League cet hiver

Enzo Maresco ne compte plus sur les services de Dennis Praet à Leicester City. Notre compatriote pourrait donc être disponible lors du mercato hivernal.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Dennis Praet pourrait faire son retour en Jupiler Pro League. L'Antwerp, champion en titre, a besoin de renforts s'il veut tenter de décrocher un nouveau sacre.

Le Great Old se serait renseigné sur les conditions du club anglais. On ne sait pas s'il s'agit d'un transfert ou d'un prêt.

