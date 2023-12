Majeed Ashimeru : 100 matchs pour Anderlecht... et un départ cet hiver ?

Majeed Ashimeru a célébré son 100e match pour le RSC Anderlecht face au Cercle de Bruges. Cela pourrait aussi avoir été son dernier.

En parallèle au retour tant attendu de Yari Verschaeren, un autre milieu de terrain est progressivement réapparu ces derniers mois dans le groupe de Brian Riemer. Majeed Ashimeru (26 ans), sans faire de bruit, est monté au jeu lors de 5 des 6 derniers matchs de championnat, ainsi qu'en Coupe face au Standard. Suffisant pour être fêté, après sa rentrée face au Cercle de Bruges : le Ghanéen, avec 7 apparitions cette saison, a atteint le cap des 100 matchs pour Anderlecht.

Cent matchs, c'est presque autant que l'entièreté du reste de sa carrière européenne (108 matchs pour Salzbourg, Saint-Gall, Wolfsberger et Lustenau réunis). Depuis sa signature en 2021 suivant un prêt réussi, Ashimeru s'est fait une place successivement sous Vincent Kompany, Felice Mazzù et Brian Riemer.

Jamais un pilier d'Anderlecht

Mais si c'est sous Vincent Kompany que "Magic Majeed" a joué le plus de matchs (49 rencontres), il aura un rôle paradoxal. Plutôt convaincant lors de son prêt, il amène surtout du dynamisme et de l'énergie, même s'il n'est pas aussi décisif qu'en Autriche. Mais Peter Verbeke et Kompany sont convaincus : le club met 1,5 million sur la table. La suite est moins bonne : titulaire en début de saison 2021-2022, Ashimeru devient vite un joker, ne débutant plus un seul match entre la 3e et la 15e journée.

Pourtant, le Ghanéen a ce quelque chose qui plaît aux supporters. Son style de jeu est très spectaculaire, avec des longues courses, beaucoup d'énergie et au final, assez peu de discipline. Des pertes de balle à gogo et un côté "électron libre" qui, malheureusement, s'accordent mal à l'équipe déjà très inexpérimentée que construisait Kompany.

Autre problème récurrent pour Majeed Ashimeru : des soucis physiques qui vont notamment le plomber à l'approche des Playoffs 2021-2022. Alors qu'enfin, il était un titulaire indiscutable et enchaînait les bons matchs, le Ghanéen manquera l'intégralité de la phase finale, ce qui coûtera cher à Anderlecht. Son retour coïncidera au terrible creux connu sous Felice Mazzù.

Héros face à l'AZ

Brian Riemer fera de Majeed Ashimeru l'un de ses patrons de l'entrejeu. Enfin, "Magic Majeed" retrouve des couleurs - même si les statistiques ne suivront jamais. Une petite déception car Ashimeru était arrivé à Bruxelles avec la réputation d'être un milieu infiltreur capable d'amener le surnombre. Ce ne sera jamais vraiment son rôle. Match après match, cependant, il est rarement décevant dans le jeu.

Face à l'AZ Alkmaar, il vit son moment de gloire : un superbe but pour faire 2-0, et donner à Anderlecht une avance qui aurait dû suffire en quart de finale de la Conference League. La saison du RSCA se termine dans la morosité mais l'ancien du RB Salzbourg fait partie des rares à ne rien avoir à se reprocher.

Le naufrage face à l'Union

Encore une fois, cependant, il jouera de malchance. Majeed Ashimeru est en effet titulaire dans un entrejeu qui prendra complètement l'eau face à l'Union Saint-Gilloise en ouverture de cette saison. Ashimeru, Arnstad, Diawara : repenser à ce triangle doit donner des sueurs froides aux supporters du RSCA. Le Ghanéen était-il le plus à blâmer ? Probablement pas. Ashimeru a toujours besoin d'être bien entouré pour prester : trop peu discipliné pour gérer un milieu, pas assez décisif pour faire la différence seul.

Aurait-il été "jeté avec l'eau du bain" après cette performance collective aux fraises ? Peut-être pas, car Riemer l'a toujours apprécié. Mais il se blesse ensuite au pire moment, car Anderlecht commence alors à tourner comme jamais. Sans Ashimeru, le RSCA flirte avec les sommets, dans la roue de l'Union. Fredberg transfère du lourd, Riemer trouve son triangle idéal : Rits et Delaney semblent indéboulonnables.

Et alors que revoilà Ashimeru, petit-à-petit, il est donc permis de se demander quelle place lui est réservée à court terme au sein du groupe de Riemer. Kristian Arnstad, Justin Lonwijk et Amadou Diawara sont dans la même situation que le Ghanéen, qui aura également l'occasion de se mettre en évidence à la CAN. Mais si l'un de ces 4 hommes paraît avoir les faveurs de Brian Riemer, c'est bien Majeed Ashimeru. Alors, 100 matchs puis s'en va... ou pas ?