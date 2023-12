Pour ces Diables Rouges, l'année 2024 va devoir être (bien) meilleure

L'année 2023 a été plutôt bonne pour les Diables Rouges, dans l'ensemble. Certains, cependant, attendent certainement 2024 avec impatience...

Thomas Meunier

L'année 2023 aura été une longue descente aux enfers pour Thomas Meunier (32 ans). Qui s'est, heureusement, terminée sur une lueur d'espoir : le latéral était titulaire lors des 3 derniers matchs du Borussia Dortmund. Quatre matchs cette saison et... six au total (!) sur l'année civile. Le Diable Rouge a été lâché par son corps au pire des moments.

Au pire des moments car dans le même temps, une nouvelle génération prenait le pouvoir chez les Diables Rouges. Pour Meunier, les dernières minutes en sélection datent toujours du cauchemar de Belgique-Croatie au Qatar. Alors que l'entente aurait pu être cordiale avec un Tedesco si teuton, Meunier a raté le train. Mais rien n'est perdu, car en son absence, aucun back droit n'a vraiment convaincu derrière Timothy Castagne. S'il termine la saison en force (à Dortmund ou ailleurs), l'Euro 2024 n'est pas encore à 100% inaccessible...

Roméo Lavia

L'été 2023 aurait dû être celui de la consécration pour le prodige Lavia. Il a jusqu'ici retardé sa carrière d'au moins une demi-saison. Victime du grand jeu du mercato, Roméo Lavia (19 ans) est resté au bord de la route jusqu'en fin d'été. Mis de côté par Southampton qui ne voulait pas perdre ses billes, floué par Liverpool qui a hésité trop longtemps, il a finalement été acheté par Chelsea, et on se demandait ce qu'il allait faire dans cette galère.

De révélation de la saison passée, Lavia, qui a quand même coûté 62 millions, est devenu l'un des flops de cette saison. Hors-forme, puis blessé, il n'a fait ses débuts que lors du Boxing Day... et même là, après une bonne demi-heure, son physique inquiète déjà son coach Mauricio Pochettino. Un Lavia à 100% devrait être titulaire à Chelsea et peut-être même chez les Diables. Mais il faudra que la poisse cesse...

Le "pire transfert de la saison", selon certains observateurs outre-Manche. Divock Origi (28 ans) n'étant que prêté, on relativisera ces propos, car son échec cuisant ne coûte pas grand chose à Nottingham Forest. Mais clairement, l'ancien buteur de Liverpool est au fond du trou. Après une saison calamiteuse à Milan, il n'a pas retrouvé de sa superbe dans cette Premier League où il était un joker de luxe à Liverpool.

Comme trop souvent dans sa carrière, Origi donne une frustrante impression de laisser-aller et d'acceptation de son sort. Neuf matchs cette saison, un seul but en 2023 (qui date du 29 janvier !) et une carrière si prometteuse à ses débuts qui semble se diriger de plus en plus vite vers un transfert lucratif au Moyen-Orient avant le triste rideau. Ce mercato hivernal sera-t-il celui de la dernière chance ? Pour l'Euro, c'est déjà fichu.

Pour Adnan Januzaj (28 ans), c'est la même histoire. Un triste constat pour les deux anciens grands espoirs de notre football : en 2024, ils fêteront tous deux les 10 ans de leur sélection surprise pour la Coupe du Monde 2014. Et il y a fort à parier que tous deux auront de gros regrets en regardant dans le rétroviseur, tant leur carrière ne se passe pas comme prévu. En 2023, Adnan Januzaj, c'est 25 matchs pour 3 buts.

Son pari étonnant de rester à Séville pour y percer n'a pas été le bon, et on peut imaginer qu'il en tirera les conclusions nécessaires cet hiver. Un prêt pour se relancer serait probablement l'option idéale. Mais la nouvelle génération qui a pris le pouvoir aux avant-postes chez les Diables Rouges ne lui laissera aucune chance de retour miraculeux.

Quand Leicester City est descendu, deux groupes se sont formés : les "Belgian Foxes" qui ont quitté le navire, et se relancent plutôt bien - Youri Tielemans et Timothy Castagne. Et ceux qui sont restés en Championship. Parmi eux, Wout Faes est bien loti : incontournable à Leicester, il l'est tout autant chez les Diables, même si cela fait grincer de nombreuses dents. Dennis Praet (29 ans), lui, s'en sort moins bien.

La seconde partie de saison dernière s'est pourtant plutôt bien passée pour Praet, qui jouait souvent. Mais dans le championnat très physique et dynamique qu'est la Championship, il n'est pas à sa place, et est complètement mis de côté cette saison. Depuis mars, Dennis Praet n'a pas été repris une seule fois par Domenico Tedesco. Il ne devra pas se louper cet hiver, mais semble avoir loupé sa chance d'intégrer le groupe qui ira à l'Euro 2024.