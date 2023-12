Un ancien d'Anderlecht tire à boulets rouges : "C'était devenu intenable"

Anderlecht dira au revoir à Jean Kindermans cet été. L'homme qui a formé de nombreux talents chez les Mauves s'en va à l'Antwerp. "Mais tout ne devait pas se passer comme ça", commente Kevin Vermeulen.

Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Vincent Kompany... Ce ne sont que trois noms de la très longue liste de joueurs qui portent la marque de Jean Kindermans. L'ancien chef de Neerpede rejoindra l'Antwerp cet été. Il semble que le RSC Anderlecht ait poussé l'icône du club vers la sortie, une perception est encore très présente chez les supporters. Et ce sentiment est confirmé par Kevin Vermeulen.

C'est un secret de polichinelle que Kindermans ne s'entendait pas bien avec Wouter Vandenhaute. "J'ai également lu que notre formation de jeunes ne fonctionnerait pas avec le système des datas", a déclaré l'ancien bras droit de Kindermans à Radio Radzinski. "Cela me fait bien rire. Au contraire, nous avons été des pionniers dans ce domaine."

Avec le temps, ça devenait intenable

"J'ai également entendu dire que Kindermans avait choisi l'argent et avait donc opté pour l'Antwerp", poursuit Vermeulen (dont le contrat avec Anderlecht a été résilié entre-temps, NDLR). "C'est aussi du grand n'importe quoi. Je parle en mon nom et en celui de Jean quand je dis que cela ne devait pas se passer ainsi. Mais avec le temps, la situation n'était plus tenable."

Nouveaux patrons, nouvelles lois

L'ancien bras droit de Kindermans s'en prend également à Jesper Fredberg. "Anderlecht n'a jamais été favorable à une structure hiérarchique strictement définie. C'est encore le cas aujourd'hui. Nouveaux patrons, nouvelles lois. On met partout des pions et des proches des patrons. Nous n'en faisions pas partie. Et nous avons très vite compris qu'il était trop tard".