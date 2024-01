Anthony Moris dans les livres d'histoire de 2023

Anthony Moris a enchaîné les matchs avec l'Union Saint-Gilloise et le Luxembourg ces derniers mois. Et ce, plus que tout autre gardien en Europe.

Avec l'alourdissement du calendrier d'année en année, les joueurs sont amenés à disputer un nombre de matchs de plus en plus démentiel. Anthony Moris en est un bel exemple. Le compte GastFeber relève que le gardien unioniste a joué pas moins de 67 rencontres sur l'ensemble de l'année 2023, soit un match tous les 5,4 jours sans discontinuer. Ce qui en fait le gardien ayant joué le plus de match au sein de la zone UEFA. ⚽️🏟️ Anthony Moris est le gardien ayant joué le plus de matchs, en 2023, au sein de l‘UEFA avec 67 rencontres disputées en sélection et avec son club.



[ @GastFaber ] pic.twitter.com/Xa2h2H6EdE — Luxembourg Football 🇱🇺 (@ActuFootLUX) December 31, 2023 C'est bien simple : Moris a été mis au repos à l'occasion d'un match amical du Luxembourg et des tours de Coupe de Belgique face à Meux et Waassland-Beveren. Pour le reste, il était à chaque fois aligné. Un exemple de régularité et de professionnalisme à 33 ans.