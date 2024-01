Thierry Henry prépare le plus gros défi de sa jeune carrière d'entraîneur

En juillet et août prochains, Thierry Henry disputera les Jeux Olympiques à domicile en tant que sélectionneur des Espoirs français. Il préparera cette compétition par 3 matchs dans la première moitié de juillet.

Thierry Henry a succédé à Sylvain Ripoll cet été en tant que sélectionneur des Bleuets. Un énorme défi, car en plus des qualifications pour le prochain Euro U21, Henry va surtout disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Lui et son staff planifient actuellement la préparation de ces JO, rapporte le journal L'Equipe : trois matchs amicaux sont ainsi au programme, les 5, 12 et 17 juillet.

On ignore encore quels seront les adversaires des Espoirs français pour ces matchs. Qui sait, peut-être l'ancien adjoint de Roberto Martinez utilisera-t-il ses connexions à Tubize pour organiser un amical face aux Espoirs de Gill Swerts. Une chose est sûre : lors de ces matchs, il sera privé de quelques joueurs.

En effet, la France espère bien être encore en lice à ces dates à l'Euro 2024, qui se termine le 14 juillet. Plusieurs jeunes talents sont susceptibles d'enchaîner Euro et Jeux Olympiques, et Thierry Henry devrait donc s'en passer. Mais surtout, les JO autorisent deux joueurs âgés de plus de 23 ans à disputer la compétition ; Kylian Mbappé, notamment, a déjà fait savoir qu'il en rêvait. La liste finale d'Henry ne ressemblera donc pas forcément à celle qui disputera les 3 derniers matchs de préparation...