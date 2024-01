De Ketelaere a-t-il trouvé l'endroit parfait pour s'épanouir ? "Il veut s'améliorer et grandir"

La première saison de Charles De Ketelaere en Italie fut très compliquée. Mais depuis son arrivée en prêt à l'Atalanta Bergame l'été dernier, il semble retrouver des couleurs.

Ce mercredi, Charles De Ketelaere a réalisé l'un de ses meilleurs matchs depuis son départ du Club de Bruges, il y a une saison et demi. Face à Sassuolo, le Diable Rouge a marqué un doublé et délivré une passe décisive.

De Ketelaere compte désormais 6 buts et 5 assists avec l'Atalanta. Il s'est bien intégré dans le système de Gian Piero Gasperini, qui a eu des mots élogieux à son égard en conférence de presse d'après-match.

Les mots élogieux de Gasperini envers De Ketelaere

"Nous sommes très heureux, c’est un garçon qui s’applique et travaille dur. Il veut s’améliorer et grandir. Nous sommes très contents de lui. Les joueurs de qualité s’adaptent toujours bien, cela n’a jamais été un problème. Il a beaucoup plus confiance, il est aussi en meilleure condition. C’est un bon signal, meilleur encore que ceux qu’il avait envoyés jusqu’à présent."

De Ketelaere est-il à l'Atalanta pour y rester ? Le club voudrait en effet lever son option d'achat - s'il continue à jouer de la sorte - et le transférer définitivement en provenance de l'AC Milan.