Fergal Harkin commente l'arrivée d'Ivan Leko au Standard : "Il est venu pour gagner"

Le directeur sportif était présent en conférence de presse, aux côtés du nouvel entraîneur du Standard. Fergal Harkin s'est dit vraiment réjouit de l'arrivée du Croate sur le banc de Sclessin.

Le triste partage contre STVV a été de trop pour Carl Hoefkens, limogé de ses fonctions d'entraîneur du Standard. Alors qu'Ivan Leko était présenté devant la presse, ce vendredi, Fergal Harkin est revenu sur cette décision.

"Carl Hoefkens était un bon gars, et je suis certain qu'il connaîtra une grande carrière d'entraîneur. Mais nous ne sommes pas parvenus à obtenir des résultats suffisants et nous avons estimé qu'il fallait du changement."

"Je suis très heureux de l'arrivée d'Ivan Leko. C'est un gagnant, il est venu pour gagner. Il a une grande expérience dans le football belge. Nous avons beaucoup parlé de l'équipe, des améliorations potentielles. On a aussi discuté des problèmes dans l'équipe, de l'intensité que l'on voulait mettre. Le courant est très bien passé, j'ai senti son énergie directement."

Le directeur sportif le sait : le Standard n'atteindra pas son objectif cette saison, qui était de se qualifier pour les Play-Offs 1. Fergal Harkin veut déjà préparer la saison prochaine, mais cela passera par des résultats positifs en cette fin de saison.

"Cette saison, l'objectif est de faire demain ce que l'on n'a pas su faire hier. Avec de la motivation et une nouvelle énergie, on peut encore gagner beaucoup de matchs."

Fergal Harkin a aussi fait le point sur la situation d'Isaac Hayden, cité sur le retour à Newcastle. "Il y a une possibilité qu'il retourne en Angleterre. Nous sommes en discussions avec le club" a conclu Fergal Harkin.