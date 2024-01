Les premiers mots d'Ivan Leko sur le banc du Standard : "Deux raisons m'ont poussé à accepter l'offre de ce grand club"

Ivan Leko a été présenté à la presse, ce vendredi, en tant que nouvel entraîneur du Standard de Liège. Voici les premiers mots du nouveau T1 des Rouches.

Ivan Leko est de retour dans notre championnat. L'entraîneur croate va vivre sa cinquième expérience sur un banc belge (après OHL, STVV, Bruges et l'Antwerp), cette fois sur le banc du Standard de Liège. Ce vendredi, le nouveau T1 a été présenté à la presse.

"Je remercie tout le monde au Standard de me permettre d'être l'entraîneur de ce grand club. Je sais ce que le Standard signifie en Belgique et je suis très excité d'être de retour dans le football belge. Le défi est grand, mais je vois de la motivation et du potentiel. Avec un travail acharné, on pourra ramener le Standard là où il doit être" a-t-il entamé.

"Deux raisons m'ont poussé à accepter cette offre. Premièrement, dans ma tête, je sais ce qu'est le Standard. Après avoir joué plusieurs fois contre le Standard, je sais à quel point ce club est grand. Ensuite, la manière dont nous avons discuté avec la direction, le directeur sportif. J'ai suivi énormément de matchs du club ces dernières années. Ce sera difficile de faire de grands changements en quelques mois, mais l'aventure va devenir de plus en plus intéressante."

© photonews

Les ambitions d'Ivan Leko sur le banc du Standard

Cette saison, le Standard doit juste éviter le pire. Ivan Leko en est déjà conscient, l'essentiel pendant les six prochains mois sera de préparer la saison prochaine. Pour ce faire, le Croate aura une semaine dans le camp de Marbella pour se familiariser avec ses nouveaux joueurs.

"Le premier objectif est de rendre du bonheur aux gens. Aux supporters, mais aussi aux joueurs, qui doivent être contents d'être là. Tout le monde doit tout faire mieux qu'avant. Je veux inculquer ce "one-tem spirit". Quant au football, on va avoir une semaine pour parler davantage avec les joueurs."

"J'essaye déjà de créer des idées, dans ma tête. Mais premièrement, il faut apprendre à connaître les joueurs pour en tirer le meilleur. Mon idée e football est claire. On veut dominer, décider du résultat des matchs, jouer avec passion, envie et énergie, en apportant de la verticalité et beaucoup de joueurs dans le rectangle. Le dispositif ne change pas grand-chose, le plus important est notre manière de jouer" a conclu Ivan Leko.