L'Antwerp dans de beaux draps : les investisseurs ferment la porte

Le Royal Antwerp FC connait de gros problèmes financiers. Des sondages ont déjà été effectués ici et là parmi les investisseurs potentiels mentionnés. Ceux-ci ont d'ailleurs un avis bien tranché...

Nous vous expliquions récemment la situation financière qui sévit actuellement à l'Antwerp. Le club connaît des problèmes de trésorerie. Le président Paul Gheysens ne peut pas continuer à réaliser des injections financières en raison des règles du fairplay financier de l'UEFA, et Gheysens lui-même est en difficulté.

C'est pourquoi des rumeurs ont déjà été lancées sur une éventuelle revente du club. Gheysens lui-même a précisé que le club n'était pas du tout à vendre. Il a également été question d'éventuels investisseurs.

De nouveaux investisseurs à l'Antwerp ?

Ces derniers semblent peu intéressés par une éventuelle reprise ou un investissement au sein du matricule 1. Selon Het Gazet Van Antwerpen, Jozef Delcroix - dont la famille est la 41e plus riche de Belgique - n'y verrait "aucun interêt."

D'autres investisseurs potentiels, comme la famille Mintjens ou Jim Ratcliffe ne seraient pas intéressés par un éventuel investissement. Gheysens ne l'envisage pas non plus (pour l'instant) et se demande bien ce que l'avenir lui réserve...