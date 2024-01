Révélations inquiétantes à l'Antwerp : des problèmes financiers en coulisses pour Paul Gheysens

La situation financière de l'Antwerp n'est pas brillante. Le champion de Belgique connaît des soucis de "cashflow", et de nombreux collaborateurs attendent encore leurs primes de fin d'année.

Paul Gheysens a, depuis quelques années, fait en sorte que l'Antwerp devienne un acteur majeur du football belge. En quelques années après sa promotion, le Great Old est devenu champion de Belgique et dispute la Champions League. Mais le patron de Ghelamco a un peu de mal à suivre à l'heure actuelle, et des mails internes révèlent que de nombreux paiements, de salaires comme de primes de fin d'année, ne suivent pas.

Bien sûr, l'Antwerp a des solutions à moyen terme. Mais une bonne partie du capital a été investi dans les infrastructures et le noyau qui a conquis le titre la saison passée. Certains joueurs vont désormais devoir amener un retour sur investissement - Arthur Vermeeren et Mandela Keita en tête, après William Pacho.

Gheysens n'aidera plus l'Antwerp

Côté infrastructure, le club fait toujours face à un gros problème concernant le Bosuil. Le conflit entre Paul Gheysens et Tanja Mintjens empêche de rénover la Tribune 2, et l'Antwerp perd des millions d'euros par an. Et il ne faut plus compter sur Paul Gheysens pour une augmentation de capital : l'homme d'affaires a souffert de la crise, et a des soucis en-dehors du club aussi.

© photonews

En attendant, de nombreux collaborateurs n'ont pas été payés et si le club promet que tout rentrera dans l'ordre, cela ne pourrait se faire cet hiver qu'en cas de vente d'Arthur Vermeeren. Ce sera la tâche de Sven Jaecques, qui risque de devoir reprendre les fonctions de Marc Overmars en attendant qu'on en sache plus sur sa suspension. Même si le Néerlandais, bien sûr, mettra à disposition son carnet d'adresses.

Un départ de Vermeeren dès cet hiver est-il donc inévitable ? À moins d'un autre apport financier, on voit mal comment l'Antwerp pourrait l'éviter. Au risque de voir le mécontentement grandir en interne si les salaires et primes impayés s'accumulent...