Le nouveau coup de gueule virulent de José Mourinho sur l'arbitrage

L'AS Rome a été éliminée de la Coupe d'Italie ce mercredi soir par son ennemi juré, la Lazio. Exclu dans les arrêts de jeu de la rencontre, José Mourinho a une nouvelle fois eu son mot à dire en après-match.

Le coach de Romelu Lukaku s'est en effet montré très mécontent envers l'arbitrage de la rencontre. Il reproche à Daniele Orsato, chargé de la rencontre, d'avoir sifflé un penalty très léger au profit de la Lazio. Il a également critiqué le VAR.

"Nous avons perdu à cause d’un penalty du football moderne (sic). Je ne veux pas dire si c’est un penalty ou non. Mais l’arbitre est à trois mètres et ne le donne pas. Mais ensuite il est rappelé par le VAR et… les joueurs d’il y a dix ans ne se seraient pas jetés après une telle touche."

Après le penalty inscrit par Zaccagni, la Lazio parviendra à museler l'AS Rome et à se qualifier. Selon Mourinho, Orsato est un habitué de ce genre de scénario. Le Portugais l'a accusé de "privilégier" l'équipe qui marque la première. "L’équipe qui marque en premier est privilégiée, surtout si elle joue à domicile car il n’y a plus de ballons. Et puis l’équipe qui marque le 1-0 avec Orsato, elle a un avantage car il ne laisse pas les gens jouer."