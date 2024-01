Le Racing Genk pourrait perdre un joueur clef dès ce mercato hivernal !

Catastrophe en vue pour Wouter Vrancken ? Le Racing Genk pourrait bien perdre Joseph Paintsil dès ce mercato hivernal.

Cette semaine, les rumeurs concernant un départ de Joseph Paintsil (25 ans) ont commencé à bruisser. Plusieurs clubs de MLS seraient sur la piste de l'ailier ghanéen (lire ici). On en sait désormais un peu plus. Het Laatste Nieuws révèle ainsi que le club le plus concret serait le Los Angeles Galaxy, qui se serait renseigné auprès du Racing Genk.

En effet, si Dimitri De Condé espère bien pouvoir conserver Paintsil cet hiver, Genk pourrait se retrouver forcé de laisser partir le Ghanéen. Joseph Paintsil dispose d'une clause libératoire à hauteur de 8 millions d'euros dans son contrat. Un montant que le LA Galaxy serait disposé à payer, assure le média néerlandophone.

Paintsil deviendrait alors designated player de la franchise de MLS, ce qui lui permettrait de toucher un salaire très conséquent. HLN précise toutefois que le Ghanéen hésiterait. Actuellement, Joseph Paintsil prépare la CAN avec les Black Stars du Ghana, dont il sera l'un des atouts offensifs majeurs.