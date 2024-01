Après le rachat et l'annonce de la licence, direction le top 6 et le tour final pour le RFC Liège ?

Pour sa première de 2024, le RFC Liège reçoit le Patro Eisden, ce vendredi soir. Gaëtan Englebert le sait, désormais : il peut tout tenter avec son groupe, puisque le matricule 4 va demander la licence pour la D1A.

Ce jeudi matin, le rachat du RFC Liège a officiellement été annoncé à la presse. Une étape importante pour le matricule 4, qui était encore l'un des seuls clubs professionnels de notre pays détenu majoritairement par des investisseurs belges.

Le RFCL va désormais pouvoir regarder vers le haut et compte demander sa licence pour la D1B... et pour la D1A, comme l'a confié le directeur général, Pierre François.

Septième de cette Challenger Pro League, Liège n'a pas changé ses ambitions et compte surtout assurer son maintien le plus rapidement possible. Mais à Rocourt, on se donne le droit de rêver, et on laisse Gaëtan Englebert tirer le plein potentiel de ses joueurs, pour, peut-être, aller chercher un tour final complètement inespéré.

Le premier adversaire de l'année qui se dresse sur la route des Liégeois, c'est le Patro Eisden. Quatrièmes, les joueurs de Stijn Stijnen veulent aussi rejoindre la Jupiler Pro League, mais avaient connu leur première défaite à domicile en plus d'un an lors de la manche aller contre le RFC Liège.

Les Sang & Marine veulent se donner les moyens d'y croire, cela passera par une victoire contre le Patro (20h00).