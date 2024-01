Courtois côtoie De Bruyne dans une prestigieuse récompense

Kevin De Bruyne est enfin de retour après une longue blessure. Courtois est quant à lui blessé pour plusieurs mois. Malgré cela, les deux Belges figurent toujours parmi les meilleurs joueurs du monde.

Ce lundi, la FIFA a tenu un gala à Londres. L'occasion de présenter le XI de l'année. On retrouve notamment plusieurs joueurs évoluant à Manchester City : Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker, Bernardo Silva, Erling Haaland...et Kevin De Bruyne.

De Bruyne figure dans cette équipe aux côtés de Thibaut Courtois, son ancien coéquipier à Genk. Blessés lors de la seconde partie de 2023, les deux Belges gardent donc une sacrée cote ! Nuance, cependant : Courtois n'est pas élu meilleur gardien du monde en 2023. C'est bien Ederson, gardien de Manchester City, qui rafle la mise.

En outre, on retrouve dans cette équipe des joueurs tels que Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et - plus surprenant encore - Lionel Messi.