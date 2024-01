Un départ se précise pour ce joueur d'Anderlecht, qui connaît presque sa nouvelle destination

Six mois seulement après son arrivée, Justin Lonwijk va déjà quitter le Sporting d'Anderlecht. Le milieu de terrain néerlandais est très proche de retourner au pays, en s'engageant avec le Fortuna Sittard.

Trois petits bouts de match en championnat : Justin Lonwijk s'attendait sans doute à jouer plus avec Anderlecht. Mais les arrivées de Mats Rits et Thomas Delaney ainsi que l'explosion de Théo Leoni ont rapidement eu raison de son temps de jeu dans le milieu de terrain.



Voilà quelques semaines que son départ dès le mois de janvier ne fait plus aucun doute. Brian Riemer n'a pas besoin du Néerlandais et lui a bien fait comprendre.

Selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, le milieu de terrain aurait enfin trouvé une porte de sortie. Elle se trouverait d'ailleurs dans son pays natal, au Fortuna Sittard, qui aimerait louer le joueur de 24 ans jusqu'en fin de saison.

Justin Lonwijk a quitté la Eredivisie et le FC Utrecht en 2021 pour rejoindre Viborg, au Danemark. Une saison et demi plus tard, il a rejoint le Dinamo Kiev, avant d'être prêté à Anderlecht en début de saison. Après 39 minutes avec les Mauves, la fin est proche pour Lonwijk.