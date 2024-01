Felice Mazzù revient sur son échec à Anderlecht et charge l'Union

Ce dimanche sur le terrain de l'Antwerp, Felice Mazzù coachera son 300e match à la tête du Sporting de Charleroi. Un superbe palier pour lui, malgré la période compliquée que traverse le club.

A Charleroi, Felice Mazzù est seul sur son île. Bientôt 300 matchs. Personne ne fait évidemment mieux. Le second au classement du plus haut nombre de matchs coachés est en effet Jean Cornilli, avec "seulement" 201 matchs.

Dans les colonnes de Sudinfo, Mazzùa a avoué regretter que ce record tombe dans une période sportive très compliquée pour le Sporting. "C’est dommage que ça tombe maintenant, dans un moment délicat où je n’ai vraiment pas envie d’être mis en lumière. Mais bon, ce sont les chiffres...

Felice Mazzù s'exprime sur son record...et sur son passage à Anderlecht

"Quand j’essayais de gravir les échelons dans les équipes de jeunes du Sporting, ce qui ne m’a conduit que jusqu’en réserve, je ne m’imaginais pas devenir un jour entraîneur des Zèbres ! (...) Ce record est une fierté, d’autant que c’est dans mon club, dans ma ville…", a continué Mazzù.

Un peu plus loin dans l'interview, Mazzù est questionné quant à ses choix de carrière, à Genk et Anderlecht. "Si c'était des mauvais choix ? Genk, oui. Culturellement, etc. Anderlecht, non. Maintenant, ce chemin m’avait été dicté par quelque chose qui n’était pas de ma faute". Une façon à peine cachée de parler de sa non-prolongation à l'Union Saint-Gilloise...