Le Cercle aura des regrets, mais Genk perd encore des points

Le Racing Genk et le Cercle de Bruges se sont séparés dos à dos ce samedi pour la reprise de la Jupiler Pro League. Les Groen & Zwart auraient dû mener de plusieurs buts à la pause.

Visiblement, les fêtes ont été lourdes dans le Limbourg. Le signe avant-coureur était peut-être cette grosse erreur administrative du Racing Genk, qui s'est rendu compte un peu tard que ses jeunes n'étaient pas disponibles pour ce match, car non-qualifiés (lire ici). Résultat : un banc de 4 joueurs seulement à disposition de Wouter Vrancken, déjà privé de cadres comme Paintsil ou El Khannouss pour cause de CAN.

Dans le jeu ensuite, Genk est apparu absent en première période. Le Cercle de Bruges en profite : une projection rapide vers l'avant, un mauvais dégagement et Kevin Denkey reprend 2024 comme il a passé 2023, en scorant (0-1, 8e). Le pressing brugeois va mettre Genk aux abois pendant toute la première mi-temps. Lemaréchal avait le 0-2 au bout du pied mais faisait le mauvais choix, Utkus touchait le poteau.

© photonews

Genk s'en sort bien

Genk pensait réaliser le hold-up et égaliser en toute fin de mi-temps, mais le VAR, hué comme l'arbitre à chaque décision, annulait le but de Muñoz (45e+5). Ce n'était que partie remise, car en deuxième mi-temps, les Limbourgeois se réveillent, après encore un raté de Lemaréchal.

Monté au jeu, Andi Zeqiri égalisera en profitant d'un ballon de seconde ligne (64e, 1-1). Un score qui ne bougera plus, malgré de nouvelles occasions des entrants Olaigbe et Lopes côté Cercle. Les Groen & Zwart regretteront de ne pas avoir fait le break, et Genk de ne pas avoir profité du faux pas de La Gantoise pour s'en rapprocher au classement.