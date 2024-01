Ronny Deila ne fait pas de sentiments avant d'affronter son ancien adjoint

Ce samedi soir (20h45), le Club de Bruges accueille le KVC Westerlo. L'occasion des retrouvailles entre Ronny Deila et Rik De Mil.

Rik De Mil a assuré l'intérim lors du départ de Scott Parker du Club de Bruges l'an passé. Malgré ses ambitions d'entraîner un club en tant que T1, il a de nouveau été relégué au rang d'adjoint lorsque Ronny Deila est arrivé en provenance du Standard cet été.

Quelques mois plus tard, De Mil a décidé de franchir un palier et de rejoindre Westerlo, où il a pris les rênes après le limogeage de Jonas De Roeck. Ce samdedi, De Mil et Deila se retrouveront. En conférence de presse, le Norvégien a préfacé ce duel.

Ronny Deila va retrouver Rik De Mil

"Je suis heureux pour lui. Beaucoup de choses ont changé à Westerlo depuis notre dernière rencontre", a commencé Deila selon des propos rapportés par Sporza. "Je suis très triste qu'il ait quitté le club. Rik possédait une grande connaissance du club et est un très bon entraîneur, mais il a estimé que le moment était venu d'essayer d'être entraîneur principal."

"Il a eu une grande opportunité à Westerlo. Ici, nous n'arrêtons pas quelqu'un qui veut essayer quelque chose de nouveau dans sa carrière, je ne le voudrais pas moi-même. Il n'y a pas de rancune, tout va bien entre nous, mais samedi, nous sommes rivaux sur le terrain et nous ferons tout ce que nous pouvons pour gagner."