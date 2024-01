Départ confirmé d'un champion de Belgique à l'Antwerp

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Samuel Vines quitte l'Antwerp. Il retourne en MLS, aux Colorado Rapids.

Sam Vines (24 ans) n'est plus un joueur de l'Antwerp. L'international américain (9 caps) quitte le Bosuil et retourne en Major League Soccer, a officialisé le club ce lundi soir. Vines a signé aux Colorado Rapids, dont il était venu en 2021.

En deux saisons avec le Great Old, Samuel Vines a disputé 58 matchs pour l'Antwerp, et joué un rôle dans la saison du doublé. Malheureusement, après 15 matchs de Jupiler Pro League, durant lesquels il était un titulaire important, l'Américain s'était occasionné une fracture du tibia et manquait la fin de saison.

Vines arrivait en fin de contrat en juin prochain, et le club avait une option pour un an supplémentaire. Il n'était cependant plus titulaire sous Mark Van Bommel, ayant subi une nouvelle blessure grave et n'ayant disputé que 8 matchs.