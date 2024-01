"La honte" au RWDM après l'arrêt du match par les ultras

Après le "coup de pression" des ultras du RWDM à la veille du match contre Eupen, les menaces ont été mises à exécution. La rencontre a été arrêtée, et Théo Defourny le regrette.

Après l'arrêt de la rencontre ce dimanche entre le RWDM et l'AS Eupen, certains joueurs ont tout de même pris leurs responsabilités et se sont présentés devant la presse. C'était le cas de Théo Defourny, qui s'est exprimé pour nos confrères de La Dernière Heure. "Le sentiment, c'est la déception et la honte que ça se termine comme ça", résume le portier molenbeekois.

Comme il le reconnaît, les joueurs du RWDM "étaient prévenus" : "Les supporters ont fait ce qu'ils ont promis de faire. Mais c'est dommage car il pouvait encore se passer quelque chose dans ce match, nous pouvions encore retourner la situation", estime Defourny. La rencontre a en effet été arrêtée à la 84e minute de jeu.

C'est d'ailleurs à cette minute qu'elle reprendra, ce lundi ou ce mardi, suite au nouveau règlement mis en vigueur par la Pro League en juin dernier (lire ici). Il restera au RWDM une petite dizaine de minutes, arrêts de jeu compris, pour tenter de sauver les meubles...