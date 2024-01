Non, RWDM-Eupen ne sera pas perdu sur tapis vert : voici pourquoi

Fidèles à leur promesse, les supporters du RWDM ont fait arrêter le match face à l'AS Eupen. Un comportement idiot qui n'aura pour autant, a priori, pas les conséquences craintes.

RWDM-Eupen n'a pas été à son terme ce dimanche soir. Suite à la prestation calamiteuse de leur équipe, les supporters du RWDM ont fait arrêter la rencontre à la 84e minute, après plusieurs arrêts temporaires et des appels au calme du speaker comme des joueurs. Des fumigènes continuaient d'être lancés, forçant Mr Verboomen à arrêter le match définitivement.

Beaucoup ont alors cru que cela signifiait une défaite molenbeekoise sur tapis vert. C'est ce qui était arrivé après l'arrêt de Charleroi-Malines, en novembre 2022 - après de longues tergiversations des tribunaux, la décision finale tombant en avril. Suite à ces événements, la Pro League a en effet adapté son règlement, qui est très clair. “Lorsque l’arbitre arrête définitivement le match à cause de violence verbale (reprise en chœur) et/ou des incidents hors du terrain de jeu dans le football professionnel, le match se poursuit à huis clos, à partir de la minute où l’arrêt s’est produit et avec le score au moment de l’arrêt".

RWDM-Eupen sera donc terminé "le lundi ou le mardi suivant la journée de championnat où le match a été arrêté", stipule le règlement, à partir de la 84e, sans public. Les Molenbeekois auront une petite dizaine de minutes pour tenter de renverser la situation et prendre au moins un point face à l'AS Eupen. Cela suffirait-il à sauver Claudio Caçapa et calmer les ultras molenbeekois ? On en doute...