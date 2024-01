Le RWDM s'intéresse à un talent... du Standard : veto d'Ivan Leko ?

Le Standard va-t-il envoyer l'un de ses jeunes talents en prêt ? Selon nos informations, le RWDM a pris ses renseignements auprès du club pour Cihan Canak, mais s'est pour l'instant heurté à un refus.

Cihan Canak (18 ans) est vu comme l'un des plus grands talents sortis de l'Académie du Standard ces dernières saisons, mais n'a pas encore le temps de jeu espéré. L'ailier belgo-turc espérait bien plus de minutes sous Carl Hoefkens. L'ère Leko, il l'a également débutée sur le banc, et sa montée au jeu a encore dynamisé le Standard samedi face à Courtrai.

La situation de Cihan Canak n'a pas échappé au RWDM. Le club molenbeekois aurait en effet pris ses renseignements auprès du joueur et du club. Du côté de l'international U21 turc, l'intérêt est réel : incertain de ses perspectives de temps de jeu sous Ivan Leko, Canak serait tenté par un prêt pour continuer son développement.

Mais Canak est un membre à part entière de l'équipe A (il ne participe ainsi pas du tout aux rencontres de Challenger Pro League avec le SL16 cette saison), qui compte tout de même 17 apparitions et 2 passes décisives cette saison. Pour un club qui a besoin de se renforcer cet hiver, ce serait une perte.

Selon nos informations, à ce stade des discussions, le Standard a opposé un clair refus concernant un départ de Cihan Canak. Ivan Leko compterait sur le joueur. On imagine qu'une discussion aura lieu afin de l'en convaincre. Du côté de Sclessin, ce serait en tout cas la gronde si un tel talent du cru venait à être poussé dehors...