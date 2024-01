Anderlecht-Genk, rejoué ? Voici pourquoi Genk insiste encore et encore

Le Racing Genk ne s'avoue pas vaincu et veut, ce mardi a priori, obtenir gain de cause dans le dossier qui l'oppose au RSC Anderlecht et à l'arbitrage belge. Le club limbourgeois estime qu'il y a une erreur d'application des règles de la part de l'arbitre.

C'est ce mardi que le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football se réunissait à Tubize pour trancher, une bonne fois pour toutes, au sujet du fameux "Penaltygate" entre Anderlecht et Genk. Alors que le département arbitral de l'Union Belge plaide "l'erreur humaine", le Racing Genk estime que cette interprétation n'est pas acceptable. Pour l'avocat de Genk, Me Jochem Martens, le fait de ne pas avoir regardé tous les joueurs à l'image est une mauvaise application des règles et pas une erreur humaine. En effet, les arbitres présents dans le VAR ont négligé de regarder avec attention la présence de joueurs d'Anderlecht le rectangle, ce qui a amené le département arbitral à trancher en faveur d'une erreur humaine. Il y a très peu de chances pour que le plaidoyer de Genk soit favorisé ce mardi. Le Conseil disciplinaire devrait bientôt trancher...