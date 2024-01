Cité à Anderlecht, il a fait son choix

Hakon Valdimarsson (22 ans), gardien de but d'Elfsborg et international islandais à 6 reprises, était fort suivi en Jupiler Pro League. Voici plusieurs semaines de cela, son nom était en effet cité au RSC Anderlecht, qui se cherche un jeune gardien talentueux, et à La Gantoise, qui a finalement attiré Daniel Schmidt (lire ici).

Finalement, Valdimarsson va bel et bien quitter la Suède, où il évolue depuis 2021, mais pas pour la Belgique. Le portier natif de Reykjavik devrait rejoindre Brentford, selon les informations du "gourou" du mercato Fabrizio Romano. Le club de Premier League devrait verser 3,1 millions d'euros à Elfsborg, devançant notamment Aston Villa et le FC Copenhague.

🚨🇮🇸 Details of Hákon Valdimarsson deal.



🐝 Brentford deal is done as medical will take place today.



◉ €3.1m fixed fee to Elfsborg.



◉ €900k add-ons up to €4m potential total package.



◉ Copenhagen and Villa had bids rejected, Brentford hijacked the move.



