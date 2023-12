La Gantoise et Anderlecht vont aussi s'affronter hors des terrains

Le marché des transferts est sur le point de reprendre et avec lui arrivent les rumeurs. Anderlecht et La Gantoise sont associés aux mêmes cibles de transfert : Stanis Idumbo Muzambo et Hakon Valdimarsson.

L'intérêt des deux clubs pour le talent d'Ajax et le gardien islandais n'est pas nouveau, mais Het Laatste Nieuws rapporte que ces dossiers font l'objet d'un suivi attentif. Muzambo ne prolongera pas son contrat avec Ajax et représente une option intéressante pour les clubs belges. La Gantoise, confrontée à la blessure de Nardi, recherche un gardien et a notamment Valdimarsson dans sa liste. Anderlecht est également toujours évoqué pour le gardien de but suédois d'Elfsborg. Janvier sera-t-il le théâtre d'une lutte de transferts entre Anderlecht et La Gantoise ? Anderlecht en AA Gent strijden om middenvelder Stanis Idumbo Muzambo. De 18-jarige Belg van Ajax wil z’n contract niet verlengen in Amsterdam. Ook in het dossier van de IJslandse doelman Hákon Valdimarsson (IF Elfsborg🇸🇪) concurreert #RSCA met de Buffalo’s. @hlnsport — Kjell Doms (@KjellDoms) December 14, 2023