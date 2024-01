Exclusif : Le nouveau Leoni ? Mohamed Bouchouari présenté par l'un de ses meilleurs amis

Walfoot.be s'est entretenu avec Ilias Moutha-Sebtaoui. Ancien jeune gardien d'Anderlecht, il est le frère de Nail Moutha-Sebtaoui, qui a récemment signé son premier contrat professionnel avec les Mauves. Notre interlocuteur est l'un des meilleurs amis de Mohamed Bouchouari, titulaire contre l'Union.

Brian Riemer l'a confirmé en conférence de presse. Pour la toute première fois de sa carrière, Mohamed Bouchouari sera l'arrière droit du Sporting d'Anderlecht en match officiel. Ce sera ce mercredi, contre l'Union Saint-Gilloise, en quarts de finale de Coupe de Belgique.

À cette occasion, Walfoot.be s'est entretenu avec l'un de ses meilleurs amis, Ilias Moutha-Sebtaoui. Portier titulaire du KVK Tienen, en Nationale 1, l'ancien espoir de Neerpede est le frère de Nail Moutha-Sebtaoui, arrière gauche titulaire du RSCA Futures, qui a récemment signé son premier contrat professionnel à Anderlecht.

Mohamed Bouchouari va finalement recevoir sa chance en équipe première à Anderlecht après beaucoup d'années d'attente, passées entre les réserves, des prêts au F91 Dudelange et à Emmen. Quel est ton avis sur cela ?

"Je suis vraiment content pour lui. Il a eu beaucoup de patience, donc il mérite sa chance. À mon avis, il fera du bien. Quand tu es âgé de 23 ans et que tu as joué tant d'années avec les réserves... Comme Théo Leoni l'a fait, ils ont tous les deux mérité leur chance. Théo et Mohamed ont tous les deux dû avoir beaucoup de patience."

Leoni a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs du championnat"

"Leoni a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs du championnat. Si Anderlecht gagne le titre, il sera couronné comme l'un des meilleurs joueurs du pays avec Vertonghen et El Khannouss. Et Momo peut répéter l'exploit de Leoni... Tout est possible dans le foot, tout va vite dans les deux sens. Momo doit faire comme Théo et saisir sa chance. Mais attention, il y a de grosses différences entre les deux cas"

© photonews

C'est-à-dire ?

"La différence majeure entre Théo et Bouch, c'est que Théo est resté au club toute sa vie. Il est arrivé de Charleroi à Anderlecht quand il était encore très jeune alors que Bouch n'est pas un produit de l'académie de Neerpede, il a tout de suite rejoint les U21. Puis il est parti à Dudelange, est revenu à Anderlecht pour rejouer deux années avec les U21... puis il est parti une nouvelle fois à Emmen."

"Puis, Leoni est un milieu de terrain alors que Bouchouari est un arrière droit. Le dénominateur commun ? Ils ont un grand cœur sur le terrain, n'ont pas peur de faire des efforts pour le bien de l'équipe. Théo a été la révélation de la saison en Jupiler Pro League et Bouchouari peut suivre ses traces, en s'imposant comme titulaire d'Anderlecht."

À Anderlecht, Mohamed Bouchouari veut rivaliser avec Louis Patris et Killian Sardella

"Il ne faut pas oublier que Sardella a été incroyable cette saison, c'est un très bon joueur. Il terminera la saison en tant que titulaire avec Momo sur le banc. Si Sardella part cet été, Bouchouari pourrait se battre avec Louis Patris pour la place de titulaire. C'est aussi un joueur que j'adore, avec beaucoup de qualités. C'est à eux de rivaliser pour cette position."

Est-ce que Bouchouari est prêt à jouer dans une équipe avec plein de grands noms comme Kasper Dolberg, Thorgan Hazard et Jan Vertonghen?

"Je pense qu'il l'est, il n'a pas peur. Il s'est déjà entrainé avec eux pendant plusieurs semaines. Il a franchi un palier à Dudelange et Emmen. En tant que footballeur, on apprend le plus en jouant et en faisant des erreurs. Il a appris beaucoup au Luxembourg et aux Pays-Bas grâce à son temps de jeu et la confiance des clubs."

Ça ne se terminera pas en Coupe pour lui"

Donc ce ne sera pas un "one shot" en coupe à cause des blessures... on le verra beaucoup pendant les prochaines semaines ?

"Ça ne se terminera pas en Coupe pour lui. Comme tout le monde le sait, Sardella est blessé. Patris et Bouchouari vont donc se disputer cette place. S'il saisit sa chance, il peut compliquer la vie de Sardella et jouer beaucoup de matchs. Il faut voir ce que le futur lui réserve."

© photonews

Bouchouari veut montrer à la Belgique de quoi il est capable

Lui as-tu parlé récemment ?

"Je lui parle tous les jours et j'étais l'un des premiers à apprendre sa titularisation contre l'Union. Il m'a appelé quand il était encore dans le vestiaire. Il est dans un état d'esprit très positif, avec l'envie de montrer à la Belgique et au monde de quoi il est capable. Pour le moment, le derby de Bruxelles est l'un des plus grands matchs du pays. J'espère qu'il jouera bien et qu'Anderlecht va gagner."

"Je le compare à Achraf Hakimi, car il aime aller vers l'avant et a aussi un bon centre. Son style ressemble aussi à celui de Mazraoui et Dalot. Il est aussi confiant que le portugais avec le ballon."