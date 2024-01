Exit Charles De Ketelaere, voici le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge !

Dimanche, il a été annoncé qu'Antonio Nusa allait partir à Brentford en Premier League. Le club anglais devra cependant débourser une somme importante pour s'attacher les services de l'ailier.

Au Club Bruges, ils savent clairement comment négocier. Le record de transfert appartenait à Charles De Ketelaere, qui a rejoint l'AC Milan pour 36 millions d'euros en provenance du Club mais ce record fait désormais partie de l'histoire ancienne.

Selon Het Laatste Nieuws, Nusa devrait s'envoler pour la Premier League pour environ 37 millions d'euros (bonus compris). Il restera tout de même au Club Bruges jusqu'à la fin de la saison, ce qu'il souhaitait également.

Nusa transfert sortant le plus cher de l'histoire

En cas de revente éventuelle, le Club recevra également 12,5% de cette somme. Tout cela fera de lui le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League.

Brentford a devancé des équipes comme Tottenham et Chelsea. Pour Nusa, il s'agit d'un choix personnel, car il veut simplement jouer autant que possible. Cela semble plus réalisable dans un club comme Brentford.