Pour empêcher l'Union d'être championne, il faudra se lever tôt : voici pourquoi

Quelqu'un peut-il battre l'Union ? Il a fallu un miracle à Anderlecht pour prendre un point, et il faudra les battre plusieurs fois en Playoffs pour les empêcher d'être champions.

Face aux clubs actuellement dans le top 6, l'Union n'a pris "que" 10 points sur 21, et cela peut sembler peu. Mais ces chiffres sont à peine meilleurs dans le chef des autres équipes. Bruges a pris 9/21, La Gantoise 8/21, Genk 10/24 et Anderlecht 11/24 (en comptant pour ces deux équipes le match "à rejouer").

Bref : c'est très serré, alors que l'USG a pris une avance impliquant qu'il faudra les battre plusieurs fois pour les empêcher d'être champions. Et l'écart pourrait bien se creuser d'ici la fin de la compétition régulière car face aux équipes "normales", l'Union est presque invincible : 42 points sur 45. Seul Malines a profité d'un off-day et pris les trois points.

Il faudra donc que les poursuivants de l'Union évitent de laisser filer des points en route, car les hommes d'Alexander Blessin, eux, n'en perdent (presque) pas. Leur dernière défaite remonte au 16 septembre, soit il y a plus de 5 mois. Une folie.

L'Union n'a pas qu'un onze

Les divers acteurs le soulignaient après le match nul à Anderlecht : les remplaçants font idéalement leur job à l'USG. Lazare est absent ? Sadiki fait un grand match. Amoura est absent ? Rodriguez met les buts qu'il faut. Machida a été idéalement suppléé par Sykes.

Cet hiver, l'Union n'a perdu personne. La Gantoise, qu'on pensait candidat au titre, s'est séparée de Fofana et Orban, et dit presque adieu à ses ambitions. Bruges n'a pas de second Igor Thiago, et a perdu Nusa ; on a vu, sans Vermeeren, que l'Antwerp était un peu perdu. Anderlecht a prouvé ne pas être capable de battre l'Union.

Alexander Blessin a amené ses joueurs à leur meilleur niveau, leur meilleure forme physique et mentale. Cela peut-il durer encore 4 mois, et sur trois fronts ? La question se posait ces deux dernières saisons aussi, mais jamais l'Union n'a dégagé une telle tranquillité. Nous le disons clairement : l'Union a tout pour être championne. "Mes joueurs en parlent ? C'est leur droit, comme c'est votre droit de l'écrire. Mais ce qui se dit entre nous reste entre nous et nous restons concentrés", se contentait d'évacuer Blessin. Qui n'est pas idiot non plus...