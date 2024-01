Transfert en danger pour Yorbe Vertessen

Le feuilleton du transfert du Belge n'est pas encore terminé.

En manque de temps de jeu, Yorbe Vertessen avait émis son souhait de partir cet hiver et semblait se diriger vers la Bundesliga.

Mais une lourde blessure de Noa Lang (lire ici) a fait changer d'avis le leader d'Eredivisie, qui souhaite finalement conserver le Belge pour faire face à cette longue absence de l'ancien Brugeois.

D'après le Eindhoven Dagblad, le PSV estimerait qu'il a le droit de rappeler le Belge à Eindhoven, mais pour Vertessen, le club devrait tenir sa promesse de le laisser partir. Un avocat spécialisé dans le monde du sport pro serait sur le dossier et le Dagblad indique également l'existence d'un accord juridiquement valable conclu entre le PSV et l'Union Berlin, ce qui pourrait délier le noeud du dossier.

En attendant, l'ancien joueur de l'Union attendrait à Berlin que le deal soit finalisé. On imagine qu'un retour "forcé" à Eindhoven pourrait non seulement impacter son moral et sa motivation, mais également sa relation avec ses dirigeants. Surtout s'il revenait pour y retrouver le banc.