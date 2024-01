Venu depuis La Gantoise pour exploser, il quitte la Belgique après 87 matchs et rentre au pays

Arrivé de La Gantoise en juillet 2022, Yonas Malede ne s'est jamais imposé derrière les casernes. Il quitte le KV Malines et rentre au pays, où il a signé un contrat avec le Maccabi Tel Aviv.

En janvier 2021, La Gantoise offrait 1.5 million d'euros au Maccabi Netanya pour s'offrir les services de Yonas Malede, qui venait d'inscrire 7 buts en 14 matchs dans le championnat d'Israël.

41 rencontres plus tard, il quittait la Ghelamco Arena en juillet 2022 pour rejoindre Malines, dans l'espoir de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans notre championnat. Mais, à cause de blessures et de la forte concurrence offensive dans le noyau malinois, l'Israélien n'a jamais vraiment reçu sa chance.

Cette saison, l'attaquant de 24 ans compte 13 apparitions, toutes des montées au jeu, et n'a pas encore su trouver le chemin des filets. Trois passes décisives pour Malede, et ce sera tout.

Dans l'air depuis quelques jours, la nouvelle est officielle depuis ce mercredi matin. Yonas Malede quitte le KV Malines et notre championnat pour retourner au pays, où il s'est engagé avec le Maccabi Tel-Aviv. Il aura connu 46 apparitions avec le "Malinwa", pour deux buts et cinq passes décisives.