Un invité surprise dans les tribunes pour la victoire de Charleroi

Les Zèbres ont décroché une victoire importante face à Eupen mercredi soir. Achraf Dari était en tribune pour assister à ce succès.

Même si ce n'est qu'avec un petit but d'écart, Charleroi a décroché trois points très importants la course au maintien. Face à Eupen, le club a surtout montré un deuxième visage, plus conquérant, en deuxième période pour faire la différence.

Parmi les personnes présentes au stade, on retrouvait notamment Achraf Dari. En effet, l'international marocain devrait s'engager avec Charleroi dans les prochaines heures puisqu'il a passé sa visite médicale ce mercredi.

Dari arrive sous la forme d'un prêt sans option d'achat au Mambourg.