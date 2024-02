Après son transfert avorté, Antonio Nusa ratera deux matchs importants du Club de Bruges

Le prodige norvégien a besoin de repos, après une semaine compliquée sur le plan mental. Antonio Nusa pensait signer à Brentford, sa visite médicale a dissuadé les Anglais.

Antonio Nusa pensait tenir son premier transfert de rêve, en Premier League. Le prodige norvégien du Club de Bruges devait signer à Brentford contre 37 millions d'euros, mais sa visite médicale a dissuadé les Anglais, qui se sont finalement rétractés.

Pas de départ de la Venise du Nord pour l'ailier de 18 ans, qui se retrouve déçu et éprouvé sur le plan mental. Ronny Deila l'a annoncé en conférence de presse, Antonio Nusa a besoin de quelques jours de repos.

Antonio Nusa va manquer les matchs contre l'Antwerp et l'Union

"Cela a été une semaine très difficile pour lui. Après tout ce qui s'est passé, Antonio a besoin de repos. C'est triste, mais en même temps, nous regardons vers l'avenir. On peut encore faire appel à lui cette saison, c'est la bonne nouvelle. Il ne fait pas partie de la sélection pour affronter l'Antwerp, et ne sera pas non plus là contre l'Union."

Un repos nécessaire, avant de se remettre au diapason pour aider le Club de Bruges dans sa conquête du titre. "Il a beaucoup voyagé, a eu de nombreuses réunions, puis il y a eu ce retournement de situation. C'est un garçon dont nous devons prendre soin. J'espère à nouveau pouvoir tirer le meilleur de lui prochainement" complétait l'entraîneur du Club.